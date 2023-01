Entre 550.000 et 750.000 manifestants devraient défiler dans la rue demain

Gérald Darmanin

Entre 550.000 et 750.000 personnes attendues en France pour défiler contre la réforme des retraites demain jeudi à l'occasion de la mobilisation intersyndicale, d'après une note des renseignements territoriaux consultée par BFMTV.

À Paris, ils prévoient la présence de 50 à 80.000 personnes.

Toujours d'après ce document, 221 amanifestations sont prévues sur l’ensemble du territoire, avec des cortèges plus importants à Marseille, Lyon, Toulouse, Lille ou encore à Nantes. Les renseignements territoriaux font part de leurs craintes d’incidents en marge de ces manifestations.

Le renseignement territorial s’attend à la présence de gilets jaunes et d'éléments radicaux, issus de l’ultragauche.

Et "plus de 10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 3500 à Paris", a indiqué Gérald Darmanin sur RTL en ajoutant "On a, d’après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violentes",