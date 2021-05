Tabac

La Ligue contre le cancer dénonce la valorisation du tabagisme dans les films français. Une enquête sur plus de 150 films, indique que "Le tabac demeure quasi omniprésent dans les films français : entre 2015 et 2019, 90,7% comprennent au moins un événement, un objet ou un discours en rapport avec le tabac : personnes en train de fumer, présence de cendriers, cigarettes, personnage qui parle de tabac…" note la Ligue dans cette 3e édition de son enquête menée depuis seize ans avec l'institut Ipsos souligne France Info.

Par ailleurs, d'après le baromètre de Santé publique France, la baisse du nombre de fumeurs (constante entre 2016 et 2019) a été stoppée nette l'an dernier et rebondit même chez les personnes aux revenus les plus faibles note France Bleu.

Et selon Ipsos, 58% de jeunes de 18 à 24 ans considèrent qu'il s'agit d'incitations au tabagisme et 54%, que les industriels du tabac jouent un rôle dans le placement de produits.