Un article de Mediapart publié en février avait mis en cause la réalité de son travail comme assistant parlementaire

Suite aux accusation de Mediapart mettant en doute la réalité de son travail d'assistant parlementaire entre 2009 et 2014, une enquête a été ouverte sur l'emploi d'assistant parlementaire de Fabien Roussel, par le Parquet national financier (PNF) a été confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Après plusieurs interventions médiatiques pour démentir catégoriquement avoir occupé un emploi fictif, M. Roussel avait publié une série de témoignages et de documents pour appuyer sa version d’un « engagement sur le terrain (…) total, déterminant » écrit Le Monde.

Le candidat avait précisé qu'il n'avait jamais gagné 3.000 euros par mois comme l'écrit Mediapart: «J'ai commencé à 2460 nets, j'ai fini à 2700». «Ils ont enquêté en interrogeant des gens qui sont en guerre contre moi. Je n'ai pas que des amis, c'est normal (...) Mais j'ai des dizaines de personnes qui pourront dire ce que nous avons fait ensemble, les combats que nous avons même gagnés ensemble avec Jean-Jacques Candelier», avait-il ajouté selon Le Figaro.