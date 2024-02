En Suède, Emmanuel Macron plaide pour une économie européenne moins réglementée

En visite d’État, le président de la République a souhaité mettre l’accent sur la coopération économique entre les deux pays et l'innovation face aux défis climatique et numérique.

Le président français Emmanuel Macron a plaidé mercredi pour une Europe de l'industrie et de l'énergie «plus audacieuse» et «moins réglementée», au deuxième jour de sa visite d'État en Suède. Cette deuxième journée met l'accent sur la coopération économique entre les deux pays, l'innovation face aux défis climatique et numérique, et se termine par un débat sur la démocratie avec des étudiants. Emmanuel Macron est intervenu mercredi matin devant des chefs d'entreprises français et suédois à Stockholm, plaidant pour qu'en matière industrielle, l'Europe cesse de «surréglementer» par rapport aux États-Unis et à la Chine et stimule les investissements.

«Nous avons besoin d'une politique industrielle européenne plus intelligente», a-t-il dit. Il faut «plus d'investissement, plus de marché unique et moins de réglementations», a ajouté le président français pour qui l'économie européenne risque de «désynchroniser» par rapport aux États-Unis et à la Chine. En matière d'énergie, il a également souhaité une politique européenne «plus rapide et plus audacieuse» ainsi que le développement accéléré d'un marché de l'électricité bas carbone. «L'Europe doit cesser de réguler l'hydrogène et les autres usages de sources d'électricité», a-t-il déclaré.