INSEE

Selon l'INSEE, sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 5,6 % en septembre 2022, après +5,9 % le mois précédent. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie et des services. Les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un an à un rythme proche du mois précédent et ceux de l'alimentation accéléreraient.

Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5 %, après +0,5 % en août. Les prix des services se contracteraient du fait du repli saisonnier plus marqué que l’année dernière des prix de certains services liés au tourisme. Pour le troisième mois consécutif, les prix de l’énergie baisseraient dans le sillage des prix des produits pétroliers. Ceux des produits manufacturés et de l’alimentation ralentiraient.

Cette publication s’appuie sur des données provisoires. Les indices qui y figurent sont calculés sur un champ restreint d’observations de prix et à partir d’estimations des évolutions de certains tarifs non encore disponibles. Les résultats définitifs seront publiés le 14 octobre 2022.