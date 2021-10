En Marche n'a pas encore décidé de prendre la tête du groupe Renew au Parlement européen

Stéphane Séjourné

Le Roumain Dacian Cioloș a annoncé son départ de la présidence du groupe Renew au Parlement européen , ce qui n’était pas tout à fait prévu souligne Politico.

La présidence par intérim du groupe a été attribuée au néerlandais Malik Azmani. Côté Français, les membres de la délégation réunis en petit conclave ont décidé de “mandater” leur chef de file, Stéphane Séjourné, “pour qu’il puisse négocier avec l’ensemble des délégations".

Les Marcheurs bruxellois ne sont pas formellement décidés à ce stade à s’emparer de la tête du groupe au sein duquel ils forment la plus importante délégation.

Le groupe Renew Europe est né de la fusion entre ALDE, le groupe libéral historique du parlement, et de la délégation macroniste plus connue sous le nom de Renaissance. La France est par conséquent le pays le plus représenté dans le groupe, ce qui nourrit les craintes d’une domination française en son sein et à sa tête.