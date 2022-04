En déplacement à Saint-Denis, Emmanuel Macron réaffirme que rien n'est encore joué

Emmanuel Macron à Saint-Denis le 21 avril

Emmanuel Macron part à la chasse des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, jeudi 21 avril, le président candidat, est en déplacement à Saint-Denis où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Il a été reçu par le maire de Saint-Denis pour évoquer la question du logement et de l'urbanisme. Selon son équipe de campagne il est en déplacement sur le thème des « logements insalubres et de la rénovation urbaine ».

Après sa rencontre avec le maire socialiste de la ville, il a pris un bain de foule et rencontré les habitants de la ville. Au lendemain de son débat avec Marine Le Pen, on lui a reproché d'avoir fait preuve de mépris durant le duel de la veille. Le président a répondu que « Quand il n’y a plus d’arguments à opposer, on va en chercher d’autres. » et qu'il n'était "pas le commentateur de ses mimiques et que c’est [le] seul argument [de Marine Le Pen et de ses fidèles], et que s'il [n'aimait] pas les gens, croyez-vous qu'il irait à [leur] contact chaque jour ? »