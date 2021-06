Parmi les personnes testées positives et celles hospitalisées ou décédées après avoir été infectées par le variant Delta, combien ont été vaccinées ? Les réponses à cette question permettraient d’établir plus formellement l’efficacité des vaccins face à cette souche, qui pourrait devenir majoritaire en France dans les prochaines semaines remarque Le Parisien.

En Angleterre, où le variant Delta (indien) représente désormais la quasi-totalité des contaminations, l’agence Public Heath England (PHE) publie chaque semaine un tableau indiquant le nombre de personnes infectées, hospitalisées ou décédées selon leur statut vaccinal : non vaccinées, moins de 21 jours après la première dose, 21 jours ou plus après la première dose, et deux semaines après la deuxième dose.