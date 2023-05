Emmanuel Macron remercie ses électeurs dans une lettre manuscrite dévoilée sur Twitter

Emmanuel Macron lors de l'un de ses meetings de la campagne présidentielle.

Emmanuel Macron a tenu à partager un message pour ses électeurs. Dans une lettre manuscrite publiée dimanche 7 mai sur Twitter, le chef de l’Etat a tenu à remercier « tous nos compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois », selon des informations de France Info.

Cette lettre est publiée à l'occasion du premier anniversaire de son second mandat et des six ans de sa première élection à la tête de l'Etat.

Dans cette lettre, le président de la République évoque notamment son engagement et confirme sa détermination :

« Depuis le premier instant de ces six années, je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d’œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général. Comptez sur tout mon engagement et ma détermination ».

Malgré le mouvement social et la contestation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron multiplie depuis plusieurs semaines les sorties et déplacements au contact des Français.

Le président de la République sera notamment lundi à Lyon, pour présider une cérémonie en hommage à la Résistance française et à Jean Moulin, à l'approche du 80e anniversaire de son arrestation par la Gestapo.