Emmanuel Macron prendra la parole en fin de journée dans « C à vous », sur France 5

Le président de la République doit revenir « sur les moments clés de 2023 » et il « abordera les perspectives de 2024 », a précisé le groupe public. Selon BFMTV, l'émission sera pour l'occasion délocalisée à l'Élysée, et l'entretien durera au moins une heure.

Le Parlement a approuvé définitivement mardi soir la loi sur l’immigration. Après 18 mois de revirements et rebondissements autour de ce projet de loi inflammable, l'Assemblée l'a voté avec 349 voix pour et 186 voix contre, LR et RN joignant leurs voix à celle d’une majorité divisée, puisque 59 voix lui ont manqué, sur 251 députés, entre votes contre et abstentions