Emmanuel Macron, le scepticisme jusque dans son camp

Emmanuel Macron, président de la République.

Ce mardi soir, le président de la République a réuni sa majorité au grand complet à l'Elysée dans le but de ressouder ses troupes, marquées par la contestation sociale et le doute. Alors que le chef de l'Etat vient de subir l'humiliation d'un 49.3 et d'une motion de censure déposée par le groupe Liot qui a manqué de renverser le gouvernement à seulement neuf voix, il se devait de défendre son projet de loi et de retrouver la confiance de son camp.

C'est la première fois depuis sa réélection que le président réunit sa majorité au grand complet. « Certains élus ne l'avaient jamais vu de leur vie ! » pouffe un participant selon le journal Le Point.

Lors de ce rassemblement à l'Elysée, Emmanuel Macron a tenu, dans un premier temps, à faire applaudire sa Première ministre Elisabeth Borne et les ministres en première ligne dans cette réforme des retraites, Olivier Dussopt, Franck Riester et Gabriel Attal. Puis, le chef de l'Etat a considéré que « la foule » mobilisée contre son texte « n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus ». Autrement dit, « l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple », a-t-il déclaré, se posant en garant des institutions et du maintien de l'ordre et condamnant la violence dans la rue comme dans l'Hémicycle.

Plus tard lors de cette réunion, le locataire de l'Élysée s'est contenté de sauver la face et de marteler des grands principes déjà connus. Le chef de l'État insiste sur « l'ordre démocratique et républicain », « les indépendances » – le nouveau terme pour désigner « les souverainetés », traduit un parlementaire – et « les grandes politiques de protection » de vie quotidienne comme l'école, la santé, le travail, l'écologie…

