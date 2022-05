Emmanuel Macron : le gouvernement doit rassembler notre pays, et agir dans un contexte inédit

Emmanuel Macron

Premier Conseil des ministres de ce quiquennant ce lundi matin, le discours introductif est diffusé par les chaînes d'information. Emmanuel Macron commence par remercier ceux qui ont accepté les responsabilités qui leur ont été proposées.

Puis il précise que le gouvernement est là pour agir au service des Français, au service du projet pour lequel ils lui ont fait confiance, pour rassembler notre pays, et agir dans un contexte inédit "nous sortons à peine d'une pandémie si tant est qu'elle soit complètement terminée", contexte où la guerre est revenue en Europe, où nous devons affronter des défis inédits pour notre société et notre continent.

Selon Emmanuel Macron, ce gouvernement ressemble à la France avec à la fois continuité et nouveauté avec des femmes et des hommes issus de partis qui l'ont amené aux responsabilités et d'autres qui viennent de la société civile a déclaré Emmanuel Macron

Le but est de consolider ce qui a été fait, mais aussi lancer une action nouvelle sur le fond et la forme.