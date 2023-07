Emmanuel Macron estime que Edouard Philippe pourrait "prendre le relais" à l'Elysée en 2027

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont étroitement travaillé ensemble lorsque ce dernier était premier ministre.

Qui a la faveur de Emmanuel Macron pour lui succéder ? Alors que les appétits s'aiguisent en coulisses, le chef de l'Etat semble avoir fait son choix, du moins pour l'instant. Tenu par la constitution qui lui interdit de se représenter pour un troisième mandat, le président de la République a loué ce mardi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, l'action et ses propres relations avec son ancien Premier ministre Édouard Philippe, entre 2017 et 2020. Il répondait à un homme l'ayant interpellé lors d'un bain de foule.

"Peut-être qu'Édouard Philippe vous remplacera", lance-t-il à Emmanuel Macron. Le président de la République loin de prendre ombrage de l'hypothèse, lui répond, affirmant souhaiter "une suite dans ce qu'on a mis en place. Et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais", ajoutant à propos de M. Philippe, "Il a bien fait à mes côtés. C'est un ami".

Flatté, l'intéressé ? Pour l'instant, Édouard Philippe se garde bien de se prononcer lui-même, tant 2027 est encore loin. Interrogé en février 2023 sur ses envies de se lancer dans la course, Édouard Philippe avait botté en touche. Sans pour autant nier l'évidence, déclarant, "je n'ai aucun problème à vous dire que je prépare quelque chose", il se refuse encore à confirmer avoir une quelconque ambition, sans doute afin de ne pas s'essoufler avant même d'avoir commencé la course pour la plus haute cime de l'Etat.

De fait, la ligne de départ risque d'être encombrée dans les rangs macronistes ; En plus d'une candidature de l'ancien Premier ministre, d'autres figures du camp présidentiel lorgnent sur le même prix. Les ministres et premiers ministres fourbissent leurs armes et espèrent que leurs noms leur donnera une stature suffisante. Des noms comme Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, ou encore Jean Castex.

Ces dernières semaines, plusieurs fidèles d'Emmanuel Macron ont suscité un tollé dans la société et l'opposition en l'appellant à modifier la Constitution qui lui interdit de briguer plus de deux mandats consécutifs afin de rester au sommet de l'Etat. Une proposition que l'intéressé s'est bien gardé de reprendre. "Ce qui m'importe n'est pas de durer, c'est de faire", a-t-il balayé, dans les colonnes de La Provence.