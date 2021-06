Justin Bieber et Emmanuel Macron

Emmanuel Macron vise les jeunes, et s'affiche avec des influenceurs. Après Carlito et McFly, voici Justin Bierner (27 ans) et sa femme Hailey (24 ans) qui posent avec le président et son épouse.

L’instant a été immortalisé par Soazig de la Moissonnière, la photographe officielle du président, hier lundi 21 juin, à l'occasion de la Fête de la Musique.

Une bonne idée puisque Bieber a aussitôt partagé l'image avec ses 179 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram. Reste à savoir si beaucoup d'entre eux, sont des citoyens français en âge de voter ?

Mais les quatre photographiés ne sont pas souriant, tout cela semble un peu artificiel, on ne s'amuse pas.