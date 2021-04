Emmanuel Macron annoncerait aujourd'hui la suppression de l’ENA

Emmanuel Macron

Le chef de l’Etat réunit jeudi après-midi la «conférence des managers de l'État» qui rassemble les plus hauts fonctionnaires français pour leur annoncer une réforme de très grande ampleur de la haute fonction publique. Avec, selon Europe 1, une mesure phare et symbolique, la suppression de l’Ecole nationale d’administration (ENA), une promesse datant de la crise des gilets jaunes.

L'ENA va disparaître pour laisser place à une nouvelle école.

Le chef de l’Etat veut attirer des profils plus variés venant des universités et plus uniquement de Sciences Po. Pour la formation, il doit aussi annoncer un tronc commun à tous les hauts fonctionnaires, pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain : laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifiques ajoute Europe 1.