Emmanuel Macron sur France 5

Interrogé par France 5, le président Emmanuel Macron a exprimé sa crainte que la Turquie tente d'influencer les prochaines élections françaises.

Emmanuel Macron n'a pas expliqué comment la Turquie pourrait tenter de s'ingérer dans les élections françaises - ou s'il faisait référence aux élections régionales de juin, au scrutin présidentiel en 2022, ou aux deux. Il a seulement dit que la Turquie «jouerait sur l'opinion publique». Il s'agissait probablement d'une référence à son emprise sur une partie de la diaspora turque via les écoles, les mosquées et d'autres organisations souligne l'agence Bloomberg.

Le président français a souligné, par ailleurs, que la Turquie, membre de l'OTAN, est un partenaire commercial majeur et un allié clé dans la lutte contre la migration illégale en Europe depuis le Moyen-Orient. "Si vous dites du jour au lendemain: nous ne pouvons plus travailler avec vous, plus de discussions, ils ouvrent les portes et vous avez 3 millions de réfugiés syriens qui arrivent en Europe", a déclaré Macron. «Nous devons travailler avec la Turquie.»

Dans ce contexte, l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, cherche à apaiser les relations entre son pays et l'Europe. Du moins, il affirme dans l'interview qu'il a accordé à France 5, que le chantage dans le dossier des migrants ne vient pas de la Turquie mais de l'Europe. Ce chantage consistait à laisser ouvertes les frontières turques aux migrants si l'Europe n'acceptait pas certaines demandes, notamment l'avancement du processus d'adhésion d'Ankara à l'UE – aujourd'hui au point mort.