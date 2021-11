Emmanuel Macron : pas de confinement des non-vaccinés, pas de 3e dose pour tous pour l'instant

La Voix du Nord

Dans une interview accordée au quotidien La Voix du Nord, à la veille de sa visite dans cette région, où il va passer le week-end, Emmanuel Macron indique qu'il n'est pas question de généralisation de la troisième dose (pour l'instant) ou de confinement des non-vaccinés.

« Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n’ont pas mis en place le pass. Cette mesure n’est donc pas nécessaire en France. Par contre, je pense qu’on doit tous se faire les ambassadeurs de la vaccination. Je le vois, la parole publique a ses limites. " explique le Président.

"Sur la troisième dose, j’attends l’avis des autorités sanitaires. Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S’il s’avère qu’une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l’intégrera dans la logique du pass." ajoute Emmanuel Macron.

Concernant la crise de l'hôpital, Macron donne un exemple positif le " CH de Valenciennes. Grâce à ses initiatives, il a permis aux soignants d’être associés à la gestion. Il compte aujourd’hui 5 % de personnel non médical, contre une moyenne de 30 % en France. Il dépense mieux, a résorbé son déficit et attire les médecins."

En fin d'article le quotidien précise : "le principe de l’interview a été conditionné par La Voix du Nord au fait qu’elle ne fasse pas l’objet d’une relecture. Emmanuel Macron en a accepté le principe."