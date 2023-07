Emeutes : premières condamnations après les violences

La riposte judiciaire s'organise après une semaine d'émeutes et de violences dans de nombreuses villes de France, à la suite de la mort d'un jeune homme, tué par un tir à la tête lors d'une interpellation par des policiers. Déjà, plusieurs condamnations sont tombées, répertoriées par Le Parisien. Elles concernent autant les auteurs de violences physiques, contre biens et personnes, que des personnes ayant appelé à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux, dont la responsabilité dans les émeutes est de plus en plus critiquée.

Des messages incitant à condamner le policier auteur du tir mortel à mort, à mettre le feu à sa maison, voilà ce dont un jeune majeur s'est rendu coupable, en les diffusant sur des réseaux sociaux associés à une courte vidéo et à une photographie sur laquelle était inscrit le nom du fonctionnaire incriminé et sa commune de résidence. Une délation à la plateforme Pharos après un signalement twitter, a permis aux policiers de la PJ d'identifier l'auteur. Déféré puis présenté à un juge de Versailles, il a été mis en examen et écroué dans l’attente de son jugement, dés mardi 4 juillet.

Deux jeunes majeurs, déjà connus défavorablement de la justice, ont été interpellés dans la nuit du 29 au 30 sur Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne) pour participation armée à un attroupement et destruction par moyen dangereux. Ils étaient poursuivis pour avoir mis le feu à plusieurs barricades sur la voie publique et écrasé du verre sur la chaussée afin de ralentir la progression des forces de l’ordre. ils ont ainsi été condamnés à 4 mois de prison avec sursis, 140 heures de travaux d’intérêt général (TIG) ainsi qu’à l’obligation de suivre un stage de citoyenneté par le tribunal d’Évry (Essonne).