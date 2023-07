Emeutes après la mort de Nahel : « Cette crise va laisser des traces durables dans nos esprits », selon Edouard Philippe

Dans une lettre adressée aux adhérents d'Horizons, Edouard Philippe s'est confié sur la crise que traverse le pays suite aux émeutes urbaines après la mort de Nahel.

L'ancien Premier ministre indique, dans une lettre adressée aux adhérents de Horizons, que « l'immense majorité des Français n'en peut plus d'assister à des éruptions de violence qui abîment notre foi en nous-mêmes ».

Dans une lettre adressée aux adhérents du parti politique qu'il préside, Horizons, Edouard Philippe confie que « cette crise va, sans aucun doute, laisser des traces durables dans nos espaces urbains et dans nos esprits », d'après des informations du Figaro.

Après les émeutes ayant touché sa ville du Havre, Edouard Philippe avait déjà fait part de son « inquiétude », deson « indignation » et de sa « colère ».

A travers cette lettre, Edouard Philippe affiche une posture de fermeté sur le plan sécuritaire :

« L'immense majorité des Françaises et des Français n'en peut plus d'assister à des éruptions de violence qui abîment notre foi en nous-mêmes, notre confiance en la France. Cette poignée de casseurs nous fait honte. (…) Qu'ils ne s'imaginent pas pour autant nous faire peur. Et qu'ils ne s'imaginent surtout pas avoir le dernier mot ».

Edouard Philippe appelle à « une réponse pénale inflexible » tout en indiquant qu’il refuse d'être « en guerre contre des délinquants ou de jeunes Français ». L’ancien Premier ministre précise qu'il ne faut pas laisser «ce climat insurrectionnel se transformer en « ulcère qui nous mange le foie », comme l'écrivait Victor Hugo dans Quatrevingt-treize ».

L’ex-locataire de Matignon estime que « le drame de Nanterre ne justifie en rien l'explosion de violence qui s'est abattue sur notre pays ».

Edouard Philippe a tenu, dans ce courrier, à rendre hommage aux policiers. Il salue la « maîtrise remarquable » des « policiers, des gendarmes et des pompiers (qui) ont fait face à des situations d'extrême tension ».

Il déplore également que certaines « forces de rappel, éducatives et associatives (…) n'arriment pas les jeunes vers la République mais vers les trafics ou l'islamisme politique ».

Selon des informations du Figaro, Edouard Philippe aurait l’intention de publier un ouvrage sur le thème de l'éducation en septembre.