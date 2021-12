Elon Musk a été désigné ce lundi personnalité de l’année 2021 par le magazine américain Time.

Tous les ans, le magazine américain « Time » récompense des personnalités ayant marqué l’année. Elon Musk, à la tête du fabricant de véhicules électriques Tesla et de la société d’exploration spatiale SpaceX, a été désigné ce lundi personnalité de l’année 2021 par le magazine américain Time. Elon Musk est l’homme le plus riche de la planète. Le magazine Forbes estime sa fortune à 265,4 milliards de dollars (235,2 milliards d’euros). Il succède au président des États-Unis Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. L’entrepreneur d’origine sud-africaine, naturalisé canadien puis américain, n’est pas un personnage consensuel.

L’année 2021 a été marquée par de nombreuses réussites pour Elon Musk et ses entreprises : SpaceX a remporté en avril un contrat exclusif avec la Nasa pour envoyer les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972. En septembre, la société a envoyé dans l’espace quatre touristes spatiaux pour la première mission orbitale de l’Histoire ne comptant aucun astronaute professionnel à bord.

Elon Musk également le projet de coloniser Mars au cours des prochaines années. Tesla, dont la valeur boursière a dépassé les 1.000 milliards de dollars à Wall Street en octobre, continue de dominer le marché des véhicules électriques.

Le magazine Time décerne le titre de « Personnalité de l’année » depuis 1927. Le dernier grand patron américain à l’avoir obtenu est le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, récompensé en 2010.

Pour cette édition 2021, le « Time » a également mis à l’honneur les scientifiques à l’origine de l’ARN messager en plus d’Elon Musk .

Parmi les autres prix décernés cette année, les scientifiques à l’origine du vaccin ARN messager sont les héros de 2021. Dans un article intitulé « les scientifiques miracles », le magazine américain met à l’honneur Katalin Kariko, Barney Graham, Drew Weissman et Kizzmekia Corbett, pionniers dans la découverte de cette technique.

Olivia Rodrigo et Simone Biles ont été désignées comme la chanteuse et l’athlète de l’année pour le magazine « Time ».