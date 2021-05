Elections régionales en PACA : Hubert Falco, le maire de Toulon, décide de quitter Les Républicains

Le maire de Toulon, Hubert Falco, assiste à une conférence de presse du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, au lendemain de l'annonce de sa candidature aux élections régionales, en avril 2021.

Après plusieurs réunions pour convaincre Renaud Muselier sur la nécessité de refuser toute participation d'En Marche sur les listes électorales pour les futures élections régionales, de nouvelles décisions secouent le parti Les Républicains. Le maire LR de Toulon, Hubert Falco, proche de Renaud Muselier et Christian Estrosi, a décidé de reprendre sa liberté et de quitter le parti Les Républicains « dans lequel il ne se retrouve plus », selon des informations du Figaro. Le maire de Toulon s’est confié auprès de nos confrères :

« Aujourd'hui, je ne renie rien, je ne critique rien, mais je décide de reprendre ma liberté. Je quitte donc le parti Les Républicains ».

Hubert Falco a évoqué, auprès du Figaro, la journée de mardi qui a, selon lui, acté le divorce entre deux lignes stratégiques et politiques :

« Condamner sans équivoque tout soutien dans une région politiquement aussi sensible que la région Provence Alpes Côte d'Azur est irresponsable! Ne pas être favorable à l'union alors que la menace de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National n'a jamais été aussi forte, revient à faire son jeu. (…) Dans le contexte si difficile que traverse actuellement notre pays, les procès d'intention et les agitations du microcosme LR au niveau parisien me semblent bien dérisoires et déplacés. Ils sont le signe d'un «sauve-qui-peu » et d'un rétrécissement de la ligne de ce parti qui en oublie les enjeux essentiels auxquels il doit répondre (…) Ils alimentent des polémiques stériles, à l'heure où notre pays et notre territoire ont plus que jamais besoin de confiance, de concorde et d'union ».

Hubert Falco déplore que son parti ne laisse pas la liberté aux élus de constituer leur liste comme ils le souhaitent.

Ces derniers mois, Hubert Falco, proche d'Emmanuel Macron, a déjeuné à deux reprises avec le chef de l'Etat, en avril et en août, selon des informations du Figaro.