Marine Le Pen

Face à la poussée continue du Rassemblement National , une sorte de fatalisme, pour ne pas dire de cynisme, pointe au sein de la majorité. Une victoire du RN poursuivrait le travail de recomposition de la scène politique engagée par le chef de l’Etat, désireux de sortir d’une alternance droite-gauche jugée stérile analyse Le Monde.

« Je prendrai les élus que les Français me donneront », répète Emmanuel Macron à ses interlocuteurs depuis quelques jours, selon Le Monde.

Un peu comme si l’accession du RN aux responsabilités dans une région devenait inéluctable à terme. « Nous sommes passés de la dédiabolisation à la banalisation. Au final, si le RN gagne une ou plusieurs régions, on entendra “so what ?” [et alors ?] », soupire un conseiller de l’exécutif.