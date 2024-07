Elections législatives : la participation s’élève à 26,63 % à midi, en hausse par rapport au premier tour et un record depuis 1981

Les Français sont mobilisés pour le second tour des élections législatives en ce dimanche 7 juillet.

Les Français sont mobilisés ce dimanche dans le cadre du second tour des élections législatives. Les estimations et les résultats seront communiqués à partir de 20 heures. 26,63% des Français ont voté pour le second tour des élections législatives à midi, selon des chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur et d'après BFMTV.

Cette participation est en hausse et constitue la plus haute depuis 1981 pour des législatives. Elle s’élevait à 25,90% dimanche dernier, et à 18,43% en 2022.

Après une mobilisation importante au premier tour, la participation au second tour des élections législatives s'établit à 26,63% à midi. Un chiffre encore une fois en nette hausse par rapport à 2022, où elle atteignait seulement 18,99%.

Dans 76 circonscriptions, il n'y a pas d'élection ce dimanche. Un député a déjà été élu dès le premier tour des législatives.

Les résultats sont attendus dès 20h dans les 501 autres circonscriptions.

Dans le cadre de ce second tour des législatives, 409 duels, 90 triangulaires et une quadrangulaire ont lieu ce dimanche.