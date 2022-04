Un garçon observe les affiches officielles de Marine Le Pen et d'Eric Zemmour à Montaigu, dans l'Ouest de la France, le 2 avril 2022

Le Rassemblement National va présenter des candidats dans les 577 circonscriptions aux élections législatives. Le parti n'exclut pas de soutenir « le candidat patriote le mieux placé » à l'issue du premier tour. Reconquête et Eric Zemmour pourraient donc être soutenus par le RN dans certaines circonscriptions pour le second tour.

Interrogé ce jeudi matin sur CNews, Jordan Bardella a ouvert officiellement la porte à « des discussions au cas par cas » pour le soutien du « candidat patriote le mieux placé » à l'issue du premier tour du 12 juin. Jordan Bardella estime que « l'essentiel est que les électeurs se rassemblent, au-delà des accords de partis », et que les idées portées par le camp nationaliste « soient défendues à l'Assemblée nationale ».

Selon Jordan Bardella, « au premier tour chacun fait prévaloir ses différences, en revanche au second tour il peut y avoir des accords de désistement qui nous amèneront à soutenir le candidat patriote le mieux placé ». Reconquête et Eric Zemmour pourraient donc être soutenus par le Rassemblement National dans certaines circonscriptions pour le second tour des législatives.

Eric Zemmour a précisé cette semaine que son parti Reconquête ! « ne présentera pas de candidat face à Marine Le Pen, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan » aux législatives, afin de faire « l'union nationale en actes ».

Jordan Bardella a néanmoins confirmé qu'« il y aura des candidats Rassemblement National dans toutes les circonscriptions de France », et qu'il pourra y avoir « des discussions au cas par cas, pour soutenir des gens, comme nous l'avons toujours fait, qui viendraient de l'extérieur », mais il s'agirait de quelques cas de figure seulement.