Elections européennes : « Le en même temps macronien a coloré les positions de Marine Le Pen, elle dit tout et son contraire », selon Eric Zemmour

Eric Zemmour lors de sa visite au Salon de l'agriculture.

Eric Zemmour était l’invité du Grand Jury RTL-Le-Figaro-M6-Paris Première. A cette occasion, le leader de Reconquête a tenu à défendre sa formation politique et sa candidate, Marion Maréchal, pour les élections européennes.

Eric Zemmour a dénoncé l’opposition qui s’installe dans la sphère médiatique entre la majorité présidentielle et la liste du RN portée par Jordan Bardella.

« Emmanuel Macron a bien compris qu'a ce petit jeu, il gagnait toujours (...) tandis que Madame Le Pen s'arrange bien de ce numéro de cirque puisqu’elle apparaît comme un rempart au macronisme. Cette opposition est de plus en plus factice parce qu’ils se ressemblent de plus en plus. Le en même temps macronien a coloré les positions de Madame Le Pen, elle dit tout et son contraire. Parfois, elle le fait toute seule. Parfois, elle s’aide de son cher Jordan Bardella ».

La lutte entre Reconquête! et Les Républicains s’annonce très serrée pour les élections européennes de juin prochain. Eric Zemmour considère que la liste Reconquête conduite par Marion Maréchal devancera celle menée par François-Xavier Bellamy.

Interrogé sur les différences entre son parti et Les Républicains et le Rassemblement National, Eric Zemmour a confié que sa famille politique est en pointe sur « la lutte contre l'islamisation, la lutte contre l'assistanat et la lutte contre l'idéologie woke ».

Eric Zemmour a critiqué le Rassemblement national qu’il considère comme « socialiste » :

« Le parti de Madame Le Pen est sur le plan économique socialiste. (...) Le RN reprend en permanence des idées de LFI ».