Elections européennes : 19,81% de participation à midi, en hausse par rapport à 2019

Le taux de participation est de 19,81% à midi dans le cadre des élections européennes;

Les Français vont désigner ce dimanche 9 juin leurs 81 députés européens. Le taux de participation est de 19,81% à midi dans le cadre des élections européennes, en cette journée du dimanche 9 juin, selon les données communiquées par le ministère de l'Intérieur.

Ce chiffre est légèrement supérieur aux 19,2% observé à la même heure en 2019 et aux 15,70% en 2014. Ce taux de participation dans le cadre des élections européennes est en constante augmentation depuis les années 2000.

Les électeurs se sont le plus déplacés en Ardèche (26%), et en Seine-Saint-Denis qu’ils se sont le moins rendus aux urnes (11%) à la mi-journée.

Dans les territoires d'Outre-mer, qui ont commencé à se rendre aux urnes pour certains dès samedi, la participation est en légère baisse par rapport à 2019 : 7,95% en Martinique et 10,87% en Guadeloupe à 17H00 heures locales (23H00 samedi à Paris) selon les préfectures, contre respectivement 10% et 12,10% cinq ans plus tôt.

A La Réunion, le taux de participation était de 10,29% de votants à 12h00, contre 13,43% en 2019.

En Nouvelle-Calédonie, le scrutin se déroule sous haute sécurité depuis 07h00 locales (22h00 samedi à Paris), après le début des émeutes.

Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, excepté certaines grandes villes où il sera possible de voter jusqu’à 19 heures voire 20 heures (notamment à Marseille, Lyon et Paris).

Les premières estimations nationales seront dévoilées à 20 heures ce dimanche, par parti national et par groupe politique, en pourcentage et en nombre de sièges, en plus de la participation.