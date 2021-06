Elections départementales en Seine-Saint-Denis : des adolescents ont tenté de voler une urne à Noisy-le-Sec

Un électeur présente sa carte électorale, dans un bureau de vote d'Angers, dans l'ouest de la France, pour le premier tour des élections régionales françaises, le 20 juin 2021.

Ce dimanche 27 juin, lors du second tour des élections régionales et départementales, un groupe d’adolescents a tenté de dérober l’une des urnes d’un bureau de vote installé au sein d’une école maternelle à Noisy-le-Sec.

Alors que les élections régionales et départementales ont été marquées par une abstention massive, un groupe d’adolescents a tenté de dérober ce dimanche l’une des urnes d’un bureau de vote installé au sein d’une école maternelle à Noisy-le-Sec, selon des informations du Parisien et de CNews.

Dès leur arrivée, les jeunes auraient demandé « « Comment on fait pour voter contre le maire et contre Macron ? ». Ils étaient dans la provocation », selon Jean-Paul Garnier, le directeur de cabinet du maire Olivier Sarrabeyrouse (PCF), qui s’est confié sur l’incident dans les médias.

L’un des adolescents s’est emparé de l’urne des élections départementales, avant de prendre la fuite en courant.

Un agent présent au bureau de vote est alors parti à sa poursuite. Quelques minutes plus tard, le voleur a finalement abandonné l’urne en plastique dans la rue.

En tombant par terre, l’urne s’est brisée et les bulletins de vote se sont éparpillés sur le trottoir. Toutes les enveloppes ont pu être récupérées.

A la suite de cet événement, les opérations de vote ont été interrompues durant 45 minutes. Une plainte devait être déposée ce lundi 28 juin par le maire de la Ville, Olivier Sarrabeyrouse.

L’analyse des images de vidéo surveillance devrait permettre d’identifier les auteurs.

Selon l’article L103 du Code électoral, l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22.500 euros. Et si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine est de dix ans d'emprisonnement.

784.492 électeurs de Seine-Saint-Denis ont été appelés aux urnes ce dimanche dans les 21 cantons que compte le département. A l'issue des élections départementales, la Seine-Saint-Denis reste le seul territoire francilien à gauche.