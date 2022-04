Election présidentielle : Emmanuel Macron continue de creuser l’écart avec Marine Le Pen au second tour, selon un dernier sondage

Emmanuel Macron distance encore un peu plus Marine Le Pen avant le second tour de l'élection présidentielle, selon les ultimes enquêtes d'opinion avant la fin de la campagne de l'entre-deux-tours.

Alors que la campagne de l’entre-deux-jours s’achève ce vendredi soir, les ultimes sondages ont été dévoilés. Emmanuel Macron l’emporterait avec 55,5% des suffrages, dimanche soir, contre 44,5% pour Marine Le Pen, selon les résultats de la dernière enquête d'opinion Elabe dévoilée par BFMTV ce vendredi 22 avril.

A deux jours du verdict des urnes, Emmanuel Macron semble donc conforter son avance face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, selon les conclusions de l'enquête d'opinions Elabe, publie ce vendredi par BFMTV avec L'Express et notre partenaire SFR.

D’après ce sondage, le candidat de la République en marche progresse d'un point par rapport à la précédente étude.

« La fin de la campagne et le débat d'entre-deux-tours semble plutôt profiter à Emmanuel Macron qui bénéficierait de meilleurs reports de voix », selon Elabe.

Le dernier sondage Elabe avant le premier tour donnait les deux qualifiés dans un mouchoir de poche au second tour, avec Emmanuel Macron à 51% des suffrages, suivi par Marine Le Pen à 49%.

Marine Le Pen dispose d'une importante réserve de voix du côté d'Eric Zemmour et de ses électeurs, qui voteront pour elle à 82%. Plus d'un quart des électeurs de Valérie Pécresse (29%) sont certains ou envisagent sérieusement de soutenir la candidate du Rassemblement National.

24% de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon pourraient voter pour vers Marine Le Pen.

Elabe estime que la projection du niveau de participation sera comprise entre 68% et 72%, soit près de 28% à 32% d'inscrits sur les listes qui n'iraient pas aux urnes dimanche.

Cette enquête a été menée par Internet du 21 au 22 avril 2022, sur un échantillon de 1800 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1709 inscrits sur les listes électorales. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.