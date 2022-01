Election présidentielle : Rafik Smati est officiellement candidat

Rafik Smati, président du mouvement Objectif France, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, ce vendredi 21 janvier.

Alors que la campagne présidentielle est marquée en ce mois de janvier par des débats autour de la crise sanitaire et du pass vaccinal, les candidats multiplient les meetings et les déplacements à moins de 100 jours de l’élection présidentielle. Rafik Smati, entrepreneur dans le numérique et président du mouvement Objectif France, a annoncé ce vendredi 21 janvier sa candidature à l'élection présidentielle, selon des informations de Fild media.

Pour Rafik Smati, « l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, en France, est de créer les conditions pour armer notre pays pour qu'il puisse affronter très vite les défis de demain » comme l’avenir du travail, la révolution technologique et les bouleversements géopolitiques.

Avec son mouvement Objectif France, Rafik Smati revendique de porter « le projet le plus construit et le plus solide de tout le paysage politique français ».

Rafik Smati a créé en 1998 la start-up Dromadaire, et est toujours à la tête du groupe Aventers qui compte plusieurs dizaines de salariés.

Rafik Smati est entré en politique en créant en 2014 le mouvement Objectif France, qui se décrivait initialement comme « à droite, à gauche et écologique » et se revendiquait de la société civile face à « l'ancien monde » politique. Son parti est aujourd'hui classé à droite ou au centre-droit par la plupart des observateurs.

Le général Bertrand Soubelet, ancien n°3 de la Gendarmerie nationale, sera son directeur de campagne.

Rafik Smati souhaite porter un projet qui bouscule toutes les lignes idéologiques.

Son programme s'appuie sur deux grands piliers : un plan sans concession pour le rétablissement de l'ordre républicain dans tout le pays, et la vision très ambitieuse d'une France conquérante, innovante, souveraine.