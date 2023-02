Ehpad : le groupe Orpea sauvé par l'Etat

Orpea

Menacé de disparition, depuis la révélation par le livre Les Fossoyeurs, il y a un an, du comportement de la précédente direction, Orpea, géant français des Ehpad, a trouvé, auprès de l'Etat, les moyens financiers de tourner la page raconte Le Figaro.

Fragilisé par une dette de 9,5 milliards d'euros qui l'a mené au bord du dépôt de bilan, Orpea a conclut un accord avec ses créanciers, après plusieurs semaines de négociations.

Un consortium composé de la Caisse des dépôts (CDC, bras armé financier de l'État), CNP Assurances, MAIF et MASCF, va prendre le contrôle du numéro un européen des Ehpad. Il détiendra 50,2% du capital (28% pour la CDC et CNP Assurances, 22% pour la MAIF et MASCF).