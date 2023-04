Droits des femmes : Elisabeth Borne juge inappropriée l’interview de Marlène Schiappa dans Playboy

Elisabeth Borne a critiqué le choix de Marlène Schiappa d'accorder un entretien à la rédaction de Playboy alors que le gouvernement défend actuellement le projet de réforme des retraites.

Après la piste du 1er avril, la confirmation de la Une de Playboy avec une interview de Marlène Schiappa a suscité la stupeur et de vives critiques au sein de la majorité et chez certaines figures du gouvernement, selon de nombreux médias. Elisabeth Borne s'est entretenue ce samedi au téléphone avec la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire Marlène Schiappa au sujet de son intervention dans le magazine de charme Playboy, d'après une source de l'entourage de la Première ministre à BFMTV.

Elisabeth Borne a recadré la ministre, déclarant que son interview « n'était pas appropriée, a fortiori dans la période » actuelle de crise sociale liée à la réforme des retraites.

Les réactions se multiplient depuis que la nouvelle a été confirmée que la secrétaire d’État chargée de l’Economie sociale et solidaire allait faire la Une du magazine de charme.

La rédaction du Parisien a révélé que Marlène Schiappa avait accordé un long entretien sur les droits des femmes dans le numéro du magazine Playboy à paraître le jeudi 6 avril, posant à la Une habillée d’une longue robe blanche sur fond de drapeau tricolore.

Plusieurs responsables de gauche se sont émus de la communication du gouvernement en pleine crise sociale, après cette Une de « Playboy » et l’interview d’Emmanuel Macron dans « Pif ». Le ministre du Travail Olivier Dussopt, le plus mobilisé sur la réforme des retraites, a récemment accordé un entretien au journal « Têtu » dans lequel il révèle son homosexualité.

« C'est navrant », « on a cru que c'était un poisson d'avril en avance », ont notamment commenté certains poids lourds de l'exécutif auprès de BFMTV.

La secrétaire d'État a réagi aux critiques ce samedi sur Twitter, écrivant que « défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites ».

À Lire Aussi

Marlène Schiappa, Playboy et la warholisation du macronisme