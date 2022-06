Donald Trump voulait rejoindre les émeutiers qui envahissaient le Capitole, le 6 janvier 2021

Donald Trump

Le témoignage de Cassidy Hutchinson (26 ans) devant la commission d'enquête sur le 6 janvier 2021 n'est pas passé inaperçu aux Etats-Unis.

Cassidy Hutchinson était l'assistante de Mark Meadows, qui était alors le chef de cabinet de Donald Trump. "Autrefois très convaincue par Donald Trump, elle a affirmé avoir été troublée par les évenements du 6 janvier. Elle a fini par remplacer son avocate du clan Trump par une autre, avec laquelle elle a préparé cette audience précise la correspondante du Point aux Etats Unis.

"Parmi les révélations sur le 6 janvier, on apprend que Trump, déçu que la foule ne remplisse pas le parc de l'Ellipse, où il s'apprêtait à parler, a demandé que tout le monde puisse entrer. Quand on lui a expliqué que certains étaient dehors parce qu'ils étaient armés et ne voulaient pas passer les portiques de sécurité, il s'est agacé : « Ils ne sont pas là pour me faire du mal à moi. » Il a insisté pour qu'ils entrent tous, même s'il a été informé que certains portaient des pistolets, couteaux, épées et mâts de drapeau. Il a aussi, même en sachant cela, poussé ses partisans à se diriger vers le Capitole" ajoute Le Point.

"Comme il l'a dit dans son discours à l'Ellipse, Trump avait bien l'intention de se rendre au Capitole avec la foule. Pour des raisons à la fois juridiques (le président aurait pris la tête d'une insurrection visant à interrompre la certification de l'élection qu'il avait perdue) et de sécurité (l'émeute avait commencé), son entourage l'en a empêché. Cassidy Hutchinson raconte la scène, que lui ont rapportée Tony Ornato, chef des services secrets à l'époque, et Robert Engel, alors à la tête de la sécurité de Trump, qui s'est déroulée dans la voiture. Fou de rage quand il a compris qu'on le ramenait à la Maison-Blanche, il a hurlé : « Je suis le putain de président, emmenez-moi au Capitole tout de suite ! ».

La jeune femme a aussi indiqué que Trump aurait tenté de saisir le volant. Mais des responsables des services secrets ont déclaré que M. Engel et le conducteur du véhicule de M. Trump étaient prêts à témoigner sous serment qu'aucun des deux hommes n'avait été agressé par le président et qu'il n'avait pastouché le volant du véhicule souligne le New York Times.