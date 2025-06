Période de réflexion

Donald Trump promet de prendre une décision quand à une intervention en Iran sous deux semaines

Mercredi, le président des États-Unis avait adopté un discours offensif, laissant entendre que les forces américaines pourraient cibler les sites nucléaires iraniens sans tarder. Mais dès jeudi, il a opté pour un ton plus mesuré, alors que le sujet déchire son camp, divisé entre "faucons" interventionnistes et une partie plus isolationniste qui refuse une nouvelle guerre américaine au Moyen-Orient.