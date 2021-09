Discours de Joe Biden à l'ONU : les Etats-Unis "ne cherchent pas une nouvelle guerre froide"

Joe Biden a prononcé un discours lors de l'Assemblée générale de l'ONU, ce mardi 21 septembre, alors que les décisions américaines en Afghanistan ou dans le dossier du contrat du siècle concernant la vente de sous-marins entre la France et l'Australie ont été beaucoup critiquées ces dernières semaines.

Lors de son allocution durant l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden a indiqué ce mardi que les Etats-Unis "ne cherchent pas une nouvelle guerre froide. Nous ne cherchons pas (...) un monde divisé en blocs". En revanche, les Etats-Unis défendront leur place dans le monde "vigoureusement".

Selon Joe Biden, "les Etats-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui s'engage et recherche une résolution pacifique pour partager les défis, même si nous avons des désaccords intenses dans d'autres domaines".

Joe Biden a fait la promesse de "défendre la démocratie" et d'ouvrir une "ère de diplomatie" après la fin de la guerre en Afghanistan. Le président américain a assuré que la force militaire ne serait utilisée par les Etats-Unis qu'en "dernier recours" :

"Avec nos valeurs et notre force, nous allons défendre nos alliés et nos amis, et nous opposer aux tentatives des pays plus forts de dominer les plus faibles".