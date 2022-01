Deux ans et demi de prison pour le hacker franco-israélien Ulcan

Informatique

Suite à des appels malveillants, menaces de mort et dénonciations calomnieuses, provoquant inutilement l'intervention de la police

Le hackeur franco-israélien Ulcan a été condamné mardi 11 janvier à deux ans et demi d’emprisonnement, pour une série de « canulars » téléphoniques extrêmes, par le tribunal correctionnel de Paris, qui a, en outre, prononcé un mandat d’arrêt à son encontre indique Le Monde.

Ulcan a été reconnu coupable de quatorze infractions et a été condamné à payer aux victimes un total de 18 000 euros de dommages et intérêts et 9 250 euros de frais de justice.

Parmi ces dossiers figurait l’appel malveillant passé à la police lilloise en 2014, le hackeur se faisant passer pour le mari de l’édile Martine Aubry. Il affirmait avoir tué sa femme et être retranché et armé. Une mesure de rétorsion, selon lui, après une « mise en veille » d’un jumelage entre la municipalité de Lille et une ville israélienne.