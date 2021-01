Deux animateurs de Beur FM sanctionnés après une rencontre à l'ambassade d'Israël

Beur FM

Il a suffit, fin décembre, d'un tweet, avec photo, de l’ambassade d’Israël pour que deux animateurs de Beur FM, Malik Yettou et Rose Ameziane (émission L'Actu Autrement) , aient des ennuis avec leur direction. Le tweet remerciait les deux présentateurs d'une émission de Beur FM pour leur rencontre au cours de laquelle ils avaient récent accord de normalisation entre le royaume du Maroc et Israël raconte Marianne.

La directrice de la station leur aurait envoyé un mail clair et net : « L’émission ne sera pas reconduite à la rentrée et ce pas avant un bon debrief de notre ligne éditoriale. »

« La directrice a cédé aux pressions de cette minorité agissante sur les réseaux sociaux qui se revendique antisioniste mais qui, en réalité, est antisémite, analyse Malik Yettou. En général on ne parle d’Israël qu’à travers le prisme du conflit avec les Palestiniens. (...) Sur les réseaux sociaux, je me suis fait menacer et traiter de“bougnoul de service”. Apparemment, ça ne choque pas les antiracistes... On a été, en plus, attaqués par une autre radio communautaire »

Rose Ameziane confirme : « Cette radio se dit apolitique et laïque, elle prétend prôner le vivre-ensemble. (...) On ne peut pas dire en même temps qu’il n’y a pas assez de personnes représentatives de la diversité sur les plateaux et interdire l’antenne à cette même diversité sur sa propre antenne. C’est une trahison idéologique et humaine vis-à-vis des auditeurs. »

La directrice dément tout problème "Il n'y a eu aucune réaction de la direction après cette rencontre. Aucune sanction." Mais l’émission sur la normalisation Israël-Maroc n’a en tout cas pas eu lieu.