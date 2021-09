Des voyageurs étrangers sans passe sanitaire lâchés dans la nature à la gare du Nord au lieu d'être renvoyés d'où ils viennent

train gare du Nord

En cas de non-respect de la réglementation sanitaire de passagers descendant du Thalys venant de Bruxelles, les Français ou les étrangers ayant leur résidence en France sont verbalisés. Les étrangers qui n’ont pas de passe sont, eux, interdits de territoire. Ils doivent réembarquer dans le Thalys suivant et repartir en Belgique, explique Le Parisien.

Ce qui est possible en journée ne l’est pas avec le dernier train, arrivant en gare du Nord à 22h38. Que faire, alors, de ceux qui ne sont pas en règle ? Des consignes données oralement obligent les policiers à ne pas retenir les passagers concernés car il n'y a pas un local adapté dans la gare du Nord pour garder toute la nuit les personnes en infraction.

Une solution serait que les contrôles soient effectués au niveau des gares de départ, notamment Bruxelles-midi, mais les policiers belges n’en ont pas les moyens. Et peut-être pas non plus la volonté, alors qu’en Belgique, le passe sanitaire n’existe pas.