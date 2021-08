Des talibans recréent la photo iconique des soldats américains à Iwo Jima

Les talibans ont recréé une image iconique de la seconde guerre mondiale.

Les talibans ont publié cette semaine une image se moquant (ou rendant hommage ?) de la célèbre photo des soldats américains hissant le drapeau américain à Iwo Jima.

Les combattants figurant sur l'image, des talibans membres de l'unité Badri 313 des commandos d'élite, sont représentés en train de hisser le drapeau blanc du mouvement au sommet d'une colline, dans une posture qui rappelle celle des soldats américains issant leur bannière au sommet du mont Suribachi pendant la bataille d'Iwo Jima.

Les talibans photographiés sont vêtus d'uniformes de camouflage, de bottes de combat, d'équipement tactique et de lunettes de vision nocturne d'origine américaine. Washington tente toujours d'évaluer l'ampleur de l'armement et du matériel américains qui sont tombés entre les mains des talibans après la chute de l'Afghanistan. Le groupe islamiste aurait acquis des centaines de milliers de fusils d'assaut, des milliers de véhicules blindés, des dizaines d'avions, des chars, de l'artillerie, des fusils de sniper, des lunettes de vision nocturne et bien plus encore. Selon un responsable américain, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat à Reuters, les talibans auraient mis la main sur l'équivalent de 28 milliards de dollars d'équipement militaire.

Des photos similaires publiées ces derniers jours montrent des combattants talibans portant des armes et des équipements fournis par les États-Unis ou des nations alliées. Autant de clichés qui s'écartent sensiblement des représentations traditionnelles des combattants talibans, qui apparaissent rarement en tenue militaire complète.

