Des scientifiques d'Oxford découvrent un gène qui double le risque de mourir du Covid-19

Des scientifiques ont identifié un gène spécifique qui double le risque d'insuffisance respiratoire de Covid-19 et peut expliquer en partie pourquoi certains groupes ethniques sont plus sensibles aux maladies graves que d'autres indique l'agence Bloomberg qui cite le journal Nature Genetics.

Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont découvert qu'une version du gène empêche très probablement les cellules tapissant les voies respiratoires et les poumons de répondre correctement au virus.

Environ 60% des personnes d'ascendance sud-asiatique sont porteuses de cette version du gène, contre 15% des personnes d'origine européenne, selon l'étude publiée jeudi.

Les résultats aident à expliquer pourquoi des taux plus élevés d'hospitalisation et de décès ont pu être observés dans certaines communautés et sur le sous-continent indien. Les auteurs ont averti que le gène ne peut pas être considéré comme la seule explication car de nombreux autres facteurs, tels que les conditions socio-économiques, jouent un rôle.