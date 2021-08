Des pirates informatiques ont réussi à voler 600 millions de dollars en cryptomonnaies

cryptomonnaie

Une société spécialisée dans les transferts de cryptomonnaies a révélé mardi avoir subi un vol record, le plus gros jamais observé par le secteur, évalué à 600 millions de dollars par des experts signale le Figaro.

«Cher hacker (...) nous voulons entrer en communication avec vous et vous exhorter à rendre les actifs que vous avez piratés», a écrit l'entreprise Poly Network dans un message adressé aux pirates informatiques et publiée sur le compte Twitter de Poly Network.

«La somme d'argent que vous avez piratée est la plus grosse dans l'histoire de la finance décentralisée», continue la société. «Cet argent vient de dizaines de milliers de membres de la communauté crypto».

"On observe une tendance alarmante: les piratages dans la finance décentralisée représentent désormais plus de 60% du volume total des piratages et vol", constate le cabinet spécialisé CipherTrace.