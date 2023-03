Des experts du monde entier demandent l'abolition universelle de la GPA

En France, la pratique est interdite mais les enfants nés par GPA à l'étranger et adoptés par des Français sont enregistrés à l'état civil.

Vers une abolition universelle de la gestation pour autrui ? Ce vendredi, une centaine de juristes, médecins et psychologues, issus de 75 nationalités et réunis en séminaire à Casablanca au Maroc, vont signer une déclaration demandant aux États d'interdire la GPA. "Nous, signataires de la présente déclaration, demandons aux États de condamner la GPA dans toutes ses modalités et sous toutes ses formes, qu'elle soit rémunérée ou non, et d'adopter des mesures pour combattre cette pratique", précise le texte de la Déclaration de Casablanca.

Du coté de la France, ce projet est encouragé par Aude Mirkovic, maître de conférences en droit et porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance, qui a milité contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, ainsi que contre la gestation pour autrui. Elle ouvrira ce séminaire au côté de de Luis Ernesto Pedernera Reyna, l'ancien président du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, et de Suzanne Aho Assouma, ancienne vice-présidente de cette même institution.

«À l'origine, c'est un petit groupe d'experts qui s'est demandé comment contribuer concrètement à faire avancer l'idée d'un engagement international des États pour protéger les femmes et les enfants pour la GPA», détaille Aude Mirkovic sur RCF. Aujourd'hui, une quinzaine de pays autorisent la gestation pour autrui, soit en droit, soit en fait. En France, cela est interdit mais les enfants nés par GPA à l'étranger et adoptés par des Français sont enregistrés à l'état civil.