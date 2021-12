Des électeurs de gauche tentés de voter Pécresse au premier tour ?

Georges Marchais

En 1981. Alors que le Parti communiste français appelait officiellement à voter pour François Mitterrand, le secrétaire général Georges Marchais et quelques apparatchiks passaient en douce la consigne contraire : voter pour Valéry Giscard d’Estaing afin de faire obstacle au candidat socialiste rappelle Sophie Coignard dans Le Point.

Une initiative, baptisée « vote révolutionnaire ». Il s’agissait de maintenir la droite au pouvoir pour éviter d’affaiblir un peu plus le parti, déjà sur le déclin.

En 2021, certains militants de gauche ont d’ores et déjà acté qu’aucun des sept candidats et demi (Christiane Taubira est en campagne, mais n’a pas confirmé sa participation au scrutin) ne sera en mesure de figurer au second tour.

Comment, dès lors, satisfaire l’un des – rares – impératifs communs à la gauche plurielle, le barrage à l’extrême droite ? En votant Valérie Pécresse au premier tour, pour éliminer tout risque de voir Marine Le Pen ou Éric Zemmour se qualifier pour le second estime Le Point.

Jean-Marie Cambacérés avait fait une analyse très proche sur Twitter le 7 décembre.

jea