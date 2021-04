Des confidences d'Emmanuel Macron dans le livre d'un journaliste du Figaro

En Marche !

Le Figaro publie des extraits du livre "«Emmanuel Macron. Vérités et légendes» écrit par Arthur Berdah, journaliste au Figaro.

Retour sur la campagne pour l'élection présidentielle de 2017 : "À quelques semaines du premier tour, l’élection est plus incertaine que jamais. Le candidat n’a toujours pas de programme. Alors il s’attache coûte que coûte à défendre le nouveau clivage qu’il a théorisé, entre «progressistes» et «nationalistes». Pas question de baisser la garde. Sauf en petit comité, où il accepte de prononcer les gros mots «droite» et «gauche»."

«Je suis plutôt à droite sur le plan économique ; je suis attaché aux valeurs de gauche ; je suis, sur le plan sécuritaire, d’un réalisme qui est à droite mais qui a quand même convaincu une partie de la gauche… Et sur le plan social, je suis au cœur d’une famille qui va de la social-démocratie à la droite libérale.» Sa colonne vertébrale frôle la scoliose, mais elle ne l’empêche pas de se mettre en marche pour autant