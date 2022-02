Philips Respironics

En juin dernier, après une étude, selon Le Parisien, Philips avait lancé l’alerte et annoncé vouloir rappeler 5 millions d’appareils de pression positive continue contre l’apnée du sommeil, dans le monde, dont 370 000 rien qu’en France. Ceci à cause d'une mousse isolante qui pourrait être toxique, et même peut-être cancérigène.

Mais beaucoup de patients qui ont besoin de cet appareil pour bien respirer la nuit ne peuvent s'en passer sans courir des risques. Ils continuent donc à utiliser un appareil potentiellement dangereux.

L’onco-pneumologue Nicolas Girard explique, cité par Le Parisien : « La machine permet certes de mieux dormir, mais surtout, elle protège d’un risque d’arrêt cardiaque, qui peut survenir lors d’une apnée, et être mortel. »

« Aujourd’hui, seules 7 % des machines ont été remplacées sur les 370 000 appareils concernés par le rappel » selon l'agence du médicament qui menace de poursuites si le remplacement n'est pas plus rapide.

Sa lenteur est due, selon Philips à la pénurie de composants électroniques et de matières premières, ainsi qu'aux tensions liées à toute la chaîne logistique et au transport.