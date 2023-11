Derek Chauvin, l'ancien policier condamné pour le meurtre de George Floyd, a été poignardé en prison

Derek Chauvin lors de son procès.

Derek Chauvin, l'ancien policier de Minneapolis condamné pour le meurtre de George Floyd, a été poignardé vendredi dans une prison fédérale de Tucson, en Arizona.

L'attaque a eu lieu à 12h30, selon le Bureau fédéral des prisons. Le détenu a été transporté à l'hôpital et ses blessures sont considérées comme non mortelles. Derek Chauvin purgeait une peine de 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd. Il avait été reconnu coupable de meurtre au second degré et de violation des droits constitutionnels de Floyd.

L'attaque a suscité des condamnations de la part des responsables de l'application de la loi et des militants des droits civiques. Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a déclaré que Chauvin avait été "dûment condamné pour ses crimes" et qu'il "devrait pouvoir purger sa peine sans craindre de représailles ou de violence".

Le Bureau fédéral des prisons a déclaré qu'il enquêterait sur l'attaque.

L'attaque a eu lieu dans la zone de détention générale de la prison, où Chauvin était détenu avec d'autres détenus. La police n'a pas encore identifié le suspect ou les motifs de l'attaque.

L'attaque de Chauvin est la dernière d'une série d'attaques contre des prisonniers fédéraux aux États-Unis. En janvier 2023, Larry Nassar, un ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, a été assassiné à l'arme blanche dans une prison fédérale du Michigan. Cette attaque a également suscité des questions sur la sécurité des prisons fédérales. Le Bureau fédéral des prisons est confronté à une pénurie de personnel, ce qui pourrait rendre plus difficile la surveillance des détenus et la prévention des violences.

