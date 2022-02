Depuis la crise sanitaire, plus de la moitié des enfants passent plus de temps face aux écrans

Twitter

Une étude Ipsos, réalisée pour l'association Open et l'Union nationale des associations familiales, l'Unaf, avec le soutien de Google, publiée ce lundi. 53% des enfants ont augmenté leur temps passé devant les écrans, au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler.

La tendance est particulièrement marquée chez les plus de 11 ans : ils sont 63% chez les 11-14 ans, et 64 % chez les 15-17 ans. L'étude, pour laquelle plus de 2000 parents et 600 enfants de 7 à 17 ans ont été interrogés séparément, montre que parents comme enfants ont conscience de cette augmentation, mais ne se rendent pas compte du temps passé.

27% des parents déclarent que leur progéniture, âgée de 7 à 10 ans, se sert d'un smartphone, alors qu'ils sont en réalité plus d'un sur deux à les employer. Il peut s'agir de leur propre support, ou celui d'un des membres de la famille. Même constat sur la durée, où les 7-10 ans passent quasiment trois fois plus de temps sur un smartphone (1 heure et 26 minutes par jour) que ce que s'imaginent leurs parents (37 minutes).