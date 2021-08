Depuis l’apparition du variant Delta en France, le taux de positivité des moins de 9 ans augmente

Enfants portant des masques

À seulement quinze jours de la rentrée scolaire pour plus de six millions d’élèves de maternelles et de primaire, le taux d’incidence chez les enfants de moins de neuf ans est en hausse. Une augmentation qui perdure depuis le mois de juillet. En moyenne, la semaine du 6 août au 12 août, on comptait dans cette tranche d’âge 122 cas pour 100 000 habitants, soit 17 % de plus que la semaine précédente souligne Ouest France.

Les estimations de l’Institut Pasteur, publiées en juillet, prévoient en effet que les moins de 17 ans représentent 46 % des infections de Covid-19 d’ici l’automne. Le taux de positivité des adultes semble déjà se stabiliser, tandis qu’il continue d’augmenter chez les moins de 9 ans.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont, eux, pas encore éligible à la vaccination. Le variant Delta progresse ainsi plus aisément dans cette tranche d’âge.