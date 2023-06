Démantèlement du réseau crypté EncroChat : un "tournant" contre le crime organisé, 6.500 personnes arrêtées

EncroChat.

Plus de 6.500 personnes arrêtées, "une centaine d'assassinats ou enlèvements" évités : le démantèlement en 2020 du réseau mondial de communications cryptées EncroChat a constitué "un tournant" dans la lutte contre le crime organisé, selon un bilan tiré mardi par Europol. Les agences de coopération européennes policière, Europol, et judiciaire, Eurojust, ainsi que les parquets français et néerlandais ont présenté ce tableau de chasse lors d'une conférence de presse à Lille (nord), d'où l'enquête avait été lancée en 2018 après la localisation à Roubaix de serveurs d'EncroChat.

A ce stade, 6.658 personnes ont été arrêtées, dont 197 "cibles de grande valeur", près de 900 millions d'euros d'avoirs criminels saisis ou gelés, plus de 100 tonnes de cocaïne, 160 tonnes de cannabis, 923 armes, 40 avions ou encore 271 maisons et propriétés saisies, a listé Europol. "Une centaine d'assassinats ou d'enlèvements qui auraient pu mal se finir" ont aussi été "évités", a indiqué Jean-Philippe Lecouffe, directeur exécutif adjoint d'Europol.

Les condamnations prononcées grâce au décryptage se montent à 7.134 années de prison. "Jusqu'à 123 pays" ont été concernés par l'opération, qui a "indubitablement marqué un tournant dans la lutte contre le crime organisé" et la coopération internationale pour y faire face, a souligné M. Lecouffe.

