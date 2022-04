Décès de Bernard Pons, ancien ministre et secrétaire général du RPR

Bernard Pons le 24 mai 2002 à Paris

« La disparition de Bernard Pons marque la fin d'une époque. Celle des grands moments de compagnonnage, de la politique épique, du gaullisme triomphant. J'aimais beaucoup cet homme qui a tant donné à sa famille politique », a tweeté Nicolas Sarkozy.

Engagé dans la Résistance et gaulliste convaincu, Bernard Pons, médecin généraliste de profession, a traversé près de cinquante ans de la vie politique, accompagnant Jacques Chirac dans ses échecs et ses victoires.

Sa carrière est notamment marquée par prise d'otages de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, qui a fait 21 morts (19 Kanaks et 2 militaires) entre les deux tours de la présidentielle de 1988. On lui fera porter la responsabilité de l'intervention militaire en ayant annoncé, en tant que ministre des Départements et territoires d'outre-mer, vouloir « rétablir l'ordre et la morale ».

Il s'est retiré de la vie politique au tournant des années 2010.