Le Débat

En 2007, ils étaient 20 millions, puis 17 millions cinq ans après en 2012 et 16 millions en 2017, toutes chaînes comprises. Cette année l'audience du duel entre les deux candidats présents au second tour a encore baissé : 16,5 millions.

Mais, sauf erreur, cette estimation Medimaetrie n'inclut pas les chaînes d'information qui elles aussi ont diffusé le face à face Emmanuel Macron - Marine Le Pen.

Le Figaro ajoute qu'il y a une nouveauté dans cette édition : "Nouveauté de cette édition, quatre chaînes Twitch ont eu l'autorisation de diffuser et commenter en direct le débat. HugoDécrypte, Samuel Etienne, Jean Massiet et Sardoche ont chacun payé 1500 euros aux organisateurs pour acquérir les droits de retransmission. Le calcul de l'audience de Twitch est différent de Médiamétrie, mais le nombre de spectateurs cumulé atteint plus d'1,5 million de visionnages."